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Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожалел американцев, которые, по его мнению, еще не поняли бесполезность вводимых против Москвы санкций. Такое заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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«Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно, с какой целью. Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль», — сказал дипломат, слова которого приводит «РИА Новости»

13 февраля сенаторы-демократы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DАSКА). 

Документ, в частности, предполагает введение санкций против российского госдолгa, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные ограничения против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на мнимое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.

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