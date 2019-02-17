Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожалел американцев, которые, по его мнению, еще не поняли бесполезность вводимых против Москвы санкций. Такое заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно, с какой целью. Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль», — сказал дипломат, слова которого приводит «РИА Новости».

13 февраля сенаторы-демократы внесли на рассмотрение конгресса США законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DАSКА).

Документ, в частности, предполагает введение санкций против российского госдолгa, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные ограничения против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на мнимое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.