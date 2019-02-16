Глава МИД Австрии заявила о принятом решении ЕС по санкциям против России

Руководство Евросоюза уже приняло решение по вопросу введения новых санкций против России из-за ареста украинских судов в Керченском проливе. Об этом 16 февраля сообщила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Решение уже принято на соответствующем уровне», — цитирует ее «РИА Новости».

О планах Евросоюза ввести ограничительные меры против некоторых граждан России после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля. Предположительно Брюссель намерен ввести санкции против «шести-семи лиц среднего звена».

С просьбой поддержать эту инициативу 16 февраля к представителю Евросоюза на переговорах по Brexit Мишелю Барнье обратился президент Украины Петр Порошенко.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, нарушив границу РФ. Они совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских властей. Российским военным пришлось задержать нарушителей.

Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников службы безопасности Украины. По его словам, акция могла быть нацелена на поднятие рейтинга Порошенко перед выборами главы государства.