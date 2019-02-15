Песков призвал не обманываться насчет санкций США против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не стоит обманываться насчет смягчения позиций в США по санкциям против РФ.

«Что касается смягчения, вы поймите, речь же идет об американских законодателях, которые могут и не разбираться во всех нюансах. Не всегда мы можем понять, что ими руководит, какие цели они преследуют», — сказал представитель Кремля.

По его словам, речь идет «и о целях, скорее связанных с недобросовестной конкуренцией».

«Давайте не будем обманываться. Во-первых, есть санкции кодифицированные, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий», — добавил Песков.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DАSКА) сенаторы-демократы внесли на рассмотрение конгресса США 13 февраля. Документ, в частности, предполагает введение санкций против российского гocдoлгa, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные ограничения против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на мнимое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, ситуацию на Украине и действия в Сирии.