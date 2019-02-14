Минфин РФ работает с минфином США по вопросу снятия санкций с Группы ГАЗ

Министерство финансов РФ работает с американским Минфином по вопросу снятия санкций с Группы ГАЗ, рассказал глава ведомства, первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов в четверг, 14 февраля, в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ТАСС.

Ранее 14 февраля он заявил, что Россия подготовила экономическую основу для реакции на возможные санкции США. По его словам, подготовка новых рестрикций связана со стабилизацией экономики и недавним повышением рейтинга РФ международными агентствами.

13 февраля группа сенаторов США вынесла на рассмотрение американского конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ предполагает введение санкций против российского госдолга, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные санкции против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на предполагаемое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, агрессию против Украины и действия в Сирии.

Вдобавок, в Штатах рассматривают возможность применения нового пакета ограничительных мер в связи с отравлением в британском Солсбери. Первый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» ввели в августе 2018 года. Новые рестрикции предполагают полное прекращение двустороннего товарооборота, запрет банкам США кредитовать Россию, понижение уровня дипотношений, запрет на авиаперевозки для российских авиакомпаний с государственным участием, в частности для компании «Аэрофлот».