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Минфин РФ работает с минфином США по вопросу снятия санкций с Группы ГАЗ

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Фото: ТАСС/Николай Мошков
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Министерство финансов РФ работает с американским Минфином по вопросу снятия санкций с Группы ГАЗ, рассказал глава ведомства, первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов в четверг, 14 февраля, в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ТАСС.

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Ранее 14 февраля он заявил, что Россия подготовила экономическую основу для реакции на возможные санкции США. По его словам, подготовка новых рестрикций связана со стабилизацией экономики и недавним повышением рейтинга РФ международными агентствами.

13 февраля группа сенаторов США вынесла на рассмотрение американского конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Документ предполагает введение санкций против российского госдолга, нефтяной отрасли, IT-сферы, банков, а также персональные санкции против чиновников, представителей спецслужб и предпринимателей.

Конгрессмены таким образом предложили ответить на предполагаемое вмешательство РФ в демократические процессы за рубежом, агрессию против Украины и действия в Сирии.

Вдобавок, в Штатах рассматривают возможность применения нового пакета ограничительных мер в связи с отравлением в британском Солсбери. Первый пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» ввели в августе 2018 года. Новые рестрикции предполагают полное прекращение двустороннего товарооборота, запрет банкам США кредитовать Россию, понижение уровня дипотношений, запрет на авиаперевозки для российских авиакомпаний с государственным участием, в частности для компании «Аэрофлот».

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