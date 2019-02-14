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Силуанов сравнил новые антироссийские санкции США с «выстрелом в ногу»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что возможное введение новых санкций США против госдолга России в первую очередь ударит по иностранным инвесторам. Таким образом, Соединенные Штаты «сами себе выстрелят в ногу». 

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«Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам», — сказал Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг, 14 февраля. Мероприятие будет проходить до 15 февраля.

Он отметил, что Россия готова на случай принятия новых ограничительных мер против банков, так как страна проходила уже несколько подобных этапов. 

«Здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики», — добавил он, передает «РИА Новости».

В конце января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз изучают дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. По информации СМИ, антироссийские меры могут начать действовать в течение ближайших двух месяцев.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав приказ пограничников ФСБ остановиться. Те были вынуждены применить силу для остановки кораблей.

В отношении 24 украинских моряков, находившихся на бортах, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они арестованы решением суда до апреля.

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