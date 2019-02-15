Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали о подготовке ЕС санкций против россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз может ввести ограничительные меры против некоторых граждан России после инцидента в Керченском проливе. Об этом 15 февраля пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Предположительно, Брюссель введет санкции против «шести-семи лиц среднего звена». Данный вопрос обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 18 февраля. 

13 февраля американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля».

Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков и кораблестроителей, IT-сферы, нефтяной отрасли, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

По второму кругу ада: как Россия ответит на новые американские санкции
Москва готова отреагировать на внесенный в конгресс США законопроект, если тот будет реализован

Меры должны стать «ответом» на якобы агрессию Москвы в отношении Киева, инцидент в Керченском проливе и действия России в Сирии.

В Кремле целью очередных ограничений назвали желание вытеснить российские компании с рынка. По словам главы Минфина Антона Силуанова, экономическая база для ответа на американские санкции уже готова.

Об обсуждении США и ЕС ограничительных мер писала газета Financial Times 12 февраля. По данным издания, санкции могут ввести к концу марта против лиц, причастных к задержанию украинских моряков в Керченском проливе.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить судна силой. 

24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по инциденту. Москву и Киев призвали не обострять ситуацию, освободить украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще четверых украинских моряков оставили под арестом
В МИД РФ обвинили Волкера в продвижении силового сценария в Киеве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017