СМИ узнали о подготовке ЕС санкций против россиян

Евросоюз может ввести ограничительные меры против некоторых граждан России после инцидента в Керченском проливе. Об этом 15 февраля пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Предположительно, Брюссель введет санкции против «шести-семи лиц среднего звена». Данный вопрос обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 18 февраля.

13 февраля американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля».

Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков и кораблестроителей, IT-сферы, нефтяной отрасли, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Меры должны стать «ответом» на якобы агрессию Москвы в отношении Киева, инцидент в Керченском проливе и действия России в Сирии.

В Кремле целью очередных ограничений назвали желание вытеснить российские компании с рынка. По словам главы Минфина Антона Силуанова, экономическая база для ответа на американские санкции уже готова.

Об обсуждении США и ЕС ограничительных мер писала газета Financial Times 12 февраля. По данным издания, санкции могут ввести к концу марта против лиц, причастных к задержанию украинских моряков в Керченском проливе.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить судна силой.

24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по инциденту. Москву и Киев призвали не обострять ситуацию, освободить украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.