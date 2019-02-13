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Еще четверых украинских моряков оставили под арестом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мосгорсуд в среду, 13 февраля, оставил под арестом еще четверых украинских моряков, которые участвовали в провокационном нарушении российской границы в Керченском проливе. Заседание проходило в закрытом режиме.

Обвиняемые пробудут в СИЗО до 24 апреля 2019 года. Ранее суд оставил под стражей еще восьмерых моряков, напоминает телеканал «Звезда».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной.

Россия расценила инцидент как провокацию.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ранее корабли Украины проходили в Керченском проливе неоднократно и без проблем, предварительно уведомляя российскую сторону. Однако в этот раз они повели себя иначе с целью спровоцировать международный скандал и поднять рейтинг президента Порошенко в преддверии выборов.

Ранее 13 февраля представители МИД Великобритании сообщили, комментируя публикации британских СМИ о возможном введении новых ограничительных мер против России, что внешнеполитическое ведомство страны совместно с европейскими партнерами работает над анализом конкретных антироссийских мер в ответ на ноябрьский инцидент вблизи Керченского пролива.

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