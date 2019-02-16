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Порошенко призвал ЕС принять новые антироссийские санкции

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Евросоюза на переговорах по Brexit Мишеля Барнье поддержать введение нового пакета санкций против России в связи с Керченским инцидентом. Встреча политиков прошла на полях Мюнхенской конференции.

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Как пишет «Газета.ру», украинский лидер заверил коллегу из Евросоюза о готовности продолжать сотрудничество «на взаимовыгодных условиях». Порошенко назвал закрепление в конституции курса на членство Украины в ЕС «выдающимся моментом в истории всей Европы».

15 февраля стало известно, что Евросоюз может ввести ограничительные меры против некоторых граждан России после инцидента в Керченском проливе. Предположительно, Брюссель введет санкции против «шести–семи лиц среднего звена». Данный вопрос обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 18 февраля.

25 ноября три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой.

24 украинских моряка арестованы до апреля, против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по инциденту. Москву и Киев призвали не обострять ситуацию, освободить украинцев и направить группу международных наблюдателей в пролив.

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