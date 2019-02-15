Совет ЕС не планирует 18 февраля принимать решение по санкциям против РФ

Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник, 18 февраля, не планируют принимать решение по новым санкциям против России. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

«Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры. — Ред), несомненно, скоро последуют», — заявил собеседник агентства.

По его словам, также Совет ЕС не будет принимать заключительный документ по Украине.

«Не будет заключительного документа. По крайней мере, не предусмотрено», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отмечается, что Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

Ранее, 13 февраля, газета Financial Times сообщила, что США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер в отношении России. Они могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Ожидалось, что обсуждение состоится во время встречи министров внутренних дел стран Евросоюза 18 февраля.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, а затем арестованы. Возбуждено уголовное дело.