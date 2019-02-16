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Меркель предостерегла ЕС от разрыва отношений с Россией

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Геостратегически Европа не заинтересована в разрыве всех отношений с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Осознанное политическое исключение России является неправильным, считаю это стратегически неправильным для нас», — сказала политик, ее слова приводит «РИА Новости».

Ранее в феврале агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Евросоюз вновь может ввести ограничительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ожидается, что они коснутся нескольких россиян. 

Более того, американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков и кораблестроителей, IT-сферы, нефтяной отрасли, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Между тем новости о возможных мерах Брюсселя и Вашингтона из-за инцидента в Керченском проливе Москву не удивили, заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, санкции будут вводиться до тех пор, пока американцы и их союзники не поймут, что ограничения — абсолютно бессмысленная затея.

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