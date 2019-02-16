Меркель выступила за сохранение транзита газа через Украину

Транзит газа из РФ через территорию Украины должен продолжаться, однако это не исключает возможности эксплуатации других российских газопроводов в Европе. Об этом 16 февраля заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Украина должна оставаться страной-транзитером. Но другие газопроводы, например, «Ямал», идущий через Польшу и Белоруссию, не должны из-за этого быть отключены», — цитирует ее «РИА Новости».

Лидер ФРГ отметила, что строительство газопровода «Северный поток – 1» не привело к тому, что «все направлено полностью против Украины». Меркель призналась, что, с одной стороны, поддерживает президента Украины Петра Порошенко, но при этом для нее остаются очень важными вопросы, связанные со строительством «Северного потока – 2», уточняет «Интерфакс-Украина».

Проект «Северный поток – 2» включает в себя строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

12 января посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока – 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем». Глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр осудила действия американского посла, назвав их довольно необычными с точки зрения дипломатии.

16 февраля замглавы министерства энергетики США Дэн Бруйетт допустил возможность введения санкций против участников проекта «Северный поток – 2».