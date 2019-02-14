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Постпред России при ЕС рассказал о будущем «Северного потока – 2»

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Фото: ТАSS/Soeren Stache
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено, несмотря на возможность вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС. Об этом сообщил «РИА Новости» постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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13 февраля Еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете подтвердил согласование поправок к Газовой директиве Евросоюза на переговорах представителей Европарламента и Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии.

Предложенные еще в 2017 году поправки предусматривали, что диалог с третьей страной должна была вести Еврокомиссия, что могло бы осложнить переговоры. Кроме того, ЕС стремится распространить на газопроводы из третьих стран правила внутреннего рынка, в частности на морские участки.

Прежде всего речь идет о положениях, согласно которым компании, добывающей газ, запрещено выполнять функции дистрибьютора и оператора на территории Европы. Именно из-за этих принципов «третьего энергопакета» и неконструктивной позиции Болгарии российской стороне пришлось закрыть «Южный поток».

В пятницу, 8 февраля, стало известно, что Франция и Германия смогли урегулировать разногласия по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Как сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, стороны достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве Европейского союза, представив свое предложение на встрече с послами стран — членов ЕС.

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