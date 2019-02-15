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Лавров обсудил с главой МИД Германии «Северный поток – 2», Украину и Сирию

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы международной повестки, в том числе строительство «Северного потока – 2», ситуацию на Украине и в Сирии. Переговоры прошли на полях Мюнхенской конференции 15 февраля.

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Как сообщили в российском МИДе, «в ходе обмена мнениями по актуальной международной тематике акцент был сделан на политическом урегулировании конфликта в Сирии» и «кризисе на Украине», а также на вопросах реализации строительства газопровода.

Ранее в феврале посол США в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин увеличить оборонные расходы из-за «стоящей на пороге» России, а также отказаться от реализации «Северного потока – 2», если власти ФРГ действительно озабочены российским ядерным оружием.

9 февраля страны Евросоюза приняли поправки к газовой директиве с учетом изменений, предложенных Румынией в качестве председателя Совета ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Берлину удалось добиться компромисса с Парижем, который был не согласен с позицией Германии по поправкам.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечить стабильные поставки газа в Европу.

Против проекта выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США. Запуск газопровода запланирован на 1 января 2020 года.

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