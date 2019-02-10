Посол США призвал Германию укрепить НАТО из-за «стоящей на пороге» России

Берлин должен увеличить оборонные расходы до требуемого НАТО уровня из-за российской угрозы. Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Die Welt, опубликованном 10 февраля.

Дипломат осудил недостаточный рост расходов Германии на оборону — 1,5% ВВП к 2024 году вместо требуемых НАТО 2% ВВП. Гренелл подчеркнул: данные требования выставлены не Вашингтоном, а альянсом.

«Америка просто напоминает своему великому союзнику, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия стоит на пороге, каждому должно быть понятно, что НАТО необходимо укреплять», — отметил Гренелл.

Вместе с тем посол возмутился оказываемой властями ФРГ поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2».

Он отметил, что Вашингтон не возражал против «Северного потока» и не выступает против российского газа в Европе как такового, но осуждает его «слишком большое количество», которое якобы «вгоняет наших [американских] партнеров в зависимость».

«Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, не следует ли ей воздержаться от предоставления Москве большего влияния за счет покупки российского газа?» — заявил Гренелл.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечить стабильные поставки газа в Европу. Против проекта выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

Немецкая газета Die Zeit объяснила, почему Вашингтон выступает против реализации проекта. Издание указывает, что США пытаются помешать строительству «Северного потока – 2», потому что хотят «навредить России и самим поставлять сжиженный газ в Европу». При этом в экономическом плане проект выигрывает во всех смыслах.

Запуск газопровода запланирован на 1 января 2020 года.