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Преемница Меркель поддержала строительство «Северного потока — 2»

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала реализацию проекта «Северный поток — 2», назвав Россию надежным поставщиком.

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В интервью журналу Internationale Politik политик отметила, что данный экономический проект был начат еще при другом правительстве Германии, а сотрудничество с российской стороной было стабильным.

«Каким бы ни был спорным этот трубопровод, нужно реально взглянуть на происходящее и признать, что ничего предотвратить уже нельзя. Есть контракты, есть разрешения», — сказала Крамп-Карренбауэр.

Глава ХДС также заявила, что не видит большой угрозы зависимости Германии от российского газа, так как одновременно с реализацией «Северного потока — 2» государство строит терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), в том числе американского. В этой связи она добавила, что считает ошибочной политику угроз со стороны США по вопросу реализации газового проекта, так как у Берлина есть свои законные экономические интересы в сфере энергоснабжения.

12 января посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока — 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем». При этом его представитель заявил, что дипломат лишь хотел донести позицию Вашингтона по данному вопросу, а не угрожать. Председатель «Христианско-демократического союза» осудила действия американского посла, назвав их «довольно необычными с точки зрения дипломатии».

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС 7 декабря 2018 года. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от участия в выборах главы немецкого правительства, однако заявила, что намерена доработать канцлером весь срок.

«Северный поток – 2» проводится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

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