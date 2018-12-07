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Председателем ХДС вместо Меркель избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем немецкой политической партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Голосование состоялось на съезде политической организации в пятницу в Гамбурге. Она сменила на этой должности канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщает «РИА Новости» 7 декабря.

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Крамп-Карренбауэр вступила в ХДС в 1981 году и работала во фракции партии в ландтаге Саара, на границе с Францией и Люксембургом. Она занимала разные посты в земельном правительстве, с 2011 по 2018 год возглавляла кабмин в Сааре. С февраля 2018 года Крамп-Карренбауэр занимает пост генерального секретаря ХДС, куда ее выдвинула Меркель.

29 октября Ангела Меркель заявила, что не будет участвовать в выборах главы немецкого правительства в 2021 году, а также отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

Ранее 7 декабря сообщалось, что уходящей с поста председателя Меркель на прощание подарили дирижерскую палочку. На съезде в Гамбурге канцлер ФРГ поблагодарила однопартийцев за «честь и радость» возглавлять партию в течение почти 19 лет.

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