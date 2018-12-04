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Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2018 года

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Канцлер Германии Ангела Меркель была признана самой влиятельной женщиной в 2018 году по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте издания.

На втором месте после Меркель находится премьер-министр Великобритании Тереза Мей. Третье место занимает глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Редакция журнала отмечает, что Меркель все еще «остается лидером Европы», несмотря на то что решила не переизбираться на пост канцлера в 2021 году. 

На 49 месте рейтинга оказалась председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она смогла обойти американскую певицу Бейонсе (50-е место) и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини (67-е).

3 декабря сообщалось, что семилетний мальчик Райан, распаковывающий на видео новые игрушки, возглавил рейтинг блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год по версии журнала Forbes

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