Google представила рейтинг лучших приложений, фильмов, книг и игр года

Компания Google представила список лучших приложений, фильмов, книг и игр 2018 года. Рейтинг был опубликован на сайте магазина Google Play.

Лучшим приложением года стало приложение «Drops: Изучайте 31 язык». «Приложением с простым интерфейсом, хочется пользоваться снова и снова», — говорится в описании.

Кроме того, в категории «Выбор пользователей» первое место заняло приложение «Едадил» — каталог скидок в магазинах и супермаркетах.

Среди наиболее популярных фильмов оказались «Человек-муравей», «Небоскреб» и «Мстители: война бесконечности». Лучшими книгами, по версии Google, стали «Подсознание может всё» Джона Кехо, «Краткая история времени» Стивена Хокинга и «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра. Игрой года стала PUBG MOBILE. Она также победила в категории «Выбор пользователей».

Ранее в этот же день пресс-служба компании Apple привела рейтинг самых популярных бесплатных приложений для iPhone в 2018 году. Мессенджер WhatsApp занял первое место. В топ-10 российского сегмента AppStore попали также социальные сети Instagram и «ВКонтакте», «Сбербанк Онлайн», YouТube, мессенджер Telegram, «Яндекс.Такси», приложения для шопинга Joom и Pandao, а также «Госуслуги».