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Компания Facebook призналась в попытках очернить Apple и Google

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Фото: Global Look Press/Omar Marques
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Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs, публиковавшей статьи с критикой конкурентов.

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Шрейдж заявил, что несет ответственность за найм Definers Public Affairs, а также признал, что эта компания продвигала негативные сообщения о Google и Apple.

В то же время он указал, что Facebook не запрашивал у фирмы публикации материалов, не соответствующих действительности, передает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Facebook прекратила сотрудничество с консультирующей фирмой Definers Public Affairs, связанной со скандальной компанией Cambridge Analytica. По данным New York Times, фирма критиковала конкурентов Facebook на новостном портале NTK Network.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. Ответственность за утечку взял на себя основатель Facebook Марк Цукерберг.

Вашингтон полагает, что Cambridge Analytica использовала информацию американских пользователей соцсети для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

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