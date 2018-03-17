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В США раскрыли сбор британцами личных данных избирателей Трампа

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Фото: Global Look Press/Bill Shettle
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В Массачусетсе привлечена к ответственности британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которая несанкционированно использовала личную информацию американских пользователей Facebook для предвыборной кампании Дональда Трампа.

На основании собранных сведений составлялся психологический портрет избирателей. После им рассылались «персональные» рекламные материалы политического характера. 

Всего за время деятельности Cambridge Analytica собрала данные о 50 млн пользователей соцсети. Это составляет около трети пользователей сети во всех США и около четверти избирателей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую прессу.

«Жители Массачусетса заслуживают немедленных ответов от Facebook и Cambridge Analytica. Мы начинаем расследование», — заявила генпрокурор штата Мора Хили.

Администрация сети сообщила, что страница Cambridge Analytica заблокирована. Автором программы-приложения, через которую проводился сбор и анализ данных, является профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган.

Власти США ранее предъявили обвинения 13 гражданам РФ в рамках расследования дела о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году.  Американские СМИ неоднократно утверждали, что Россия якобы размещала в американских соцсетях политическую рекламу.

В конце января стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер встречался с сотрудниками компании Facebook в рамках расследования «русского следа». Тогда появились сведения, что Facebook сотрудничал с фирмой, которая занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в социальных сетях.

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