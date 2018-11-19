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Цукерберг уведомил топ-менеджеров Facebook о работе в «условиях войны»

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Фото: TASS/Ron Sachs
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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил топ-менеджерам компании, что она работает в «условиях войны» и управляться должна соответственно. Об этом издание The Wall Street Journal сообщило в воскресенье, 18 ноября.

Потерянные данные
Скандал вокруг Facebook как урок безопасности для пользователей

По словам Цукерберга, Facebook атакуют законодатели, инвесторы и недовольные пользователи, и в этом случае необходимы жесткие меры.

Отмечается, что из-за разногласий с новой политикой  компанию уже покинул ряд руководителей подразделений, в том числе Instagram и WhatsApp.

Скандал вокруг крупнейшей в мире соцсети разгорелся в марте из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей социальной сети попали к британской компании. Спустя месяц Марк Цукерберг, выступая перед сенатом конгресса США по делу об утечке, взял на себя вину за случившееся.

25 октября американская компания Facebook оштрафована на £500 тыс. ($645 тыс.) за нарушение законодательства и передачу британской Cambridge Analytica с 2007 по 2014 год массивного объема личных данных пользователей без их согласия.

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