Facebook не откажется от сбора данных о пользователях

Компания Facebook и дальше продолжит собирать информацию не только о своих пользователях, но и о тех, кто хотя бы раз применял сервисы и приложения социальной сети, включая мессенджер WhatsApp. Такая информация содержится в письменных ответах руководства соцсети на 18 вопросов евродепутатов, которые были направлены в Европарламент.

Таким образом, представители социальной сети ответили отказом на призыв парламентариев разделить базы данных пользователей Facebook и WhatsApp.

«Этого не произойдет, поскольку мы обмениваемся данными между Facebook и WhatsApp для того, чтобы предоставлять различные инструменты и аналитику для пользователей сервиса для звонков и сообщений. Это помогает эффективнее бороться со злоупотреблениями, например, когда мы получаем уведомления о рассылке спама», — сообщается в официальном ответе.

Представители социальной сети отмечают, что сбор информации необходим для работы всех компонентов. В качестве примера они привели использование кнопки Like, которая позволяет аналитическим и рекламным продуктам отправлять информацию в компанию Facebook.

«Эта информация используется для создания отчетов о том, как люди пользуются этими сервисами, в целях безопасности или для улучшения продуктов», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, в руководстве соцсети заверили, что данная информация «не используется для создания теневых профилей», или закрытых досье, доступных только для персонала компании.

В Facebook также отметили, что они открыто предупреждают своих пользователей о сборе информации. Об этом говорится в политике сбора информации компании и политике применения файлов cookie, а также в кратких всплывающих предупреждениях об использовании сайтов и приложений файлов cookie.

22 мая руководитель Facebook Марк Цукерберг встретился с главами фракций Европарламента для обсуждения проблемы защиты личных данных пользователей соцсети после скандала с их продажей маркетинговой компании Cambridge Analytica. Тогда глава компании не смог ответить на все вопросы, пообещав дать информацию в письменной форме.

Недоверие к Facebook вызвано скандалом с британской компанией Cambridge Analytica. В 2016 году во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа она незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

9 мая стало известно, что социальная сеть Facebook готовится к масштабной реорганизации после скандала с утечкой данных миллионов пользователей.