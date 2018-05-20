В Facebook появятся аудиопосты

Социальная сеть Facebook запускает функцию аудиопостов — теперь пользователи смогут записывать аудиосообщения, которые будут проигрываться на цветном фоне.

На фон сообщения пользователи смогут добавить стикеры, смайлики, картинки, как при публикации обычных фотографий. Сперва функция будет доступна для жителей Индии, а после ею смогут воспользоваться и в других странах, сообщает Digital Trends.

Разработчики предполагают, что функция будет полезна людям в момент, когда у них нет времени набирать текст.

Ранее в мае стало известно, что руководство соцсети Instagram планирует сделать платной оценивание фотографии — «лайки».