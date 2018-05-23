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В Европарламенте недовольны выступлением основателя Facebook

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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В Европарламенте (ЕП) недовольны выступлением основателя Facebook Марка Цукерберга. С таким заявлением выступил депутат Европейской народной партии Манфред Вебер.

По его словам, Цукерберг не смог гарантировать, что в ближайшее время в отношении соцсети не повторится скандал, подобный инциденту с Cambridge Analytica, сообщает «Газета.ру».

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Также Вебер считает, что сам основатель Facebook не выглядел убедительно и не смог ответить на все поставленные вопросы. Также депутат полагает, что всё предложенное Цукербергом уже предусмотрено законодательством «Евросоюза».

Цукерберга пригласили в Европарламент, чтобы он мог лично рассказать главам фракций ассамблеи об утечках данных пользователей Facebook в ЕС. Парламентарии намерены установить, оправданы ли опасения, что личная информация пользователей могла использоваться в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica, сотрудничающая со штабом республиканца Дональда Трампа, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook во время выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Американские власти обрушились на Россию с обвинениями во вмешательстве в выборы сразу после избрания Дональда Трампа президентом США. Сам глава Белого дома и его союзники отрицают все обвинения. В Москве также указывали на несостоятельность и бездоказательность обвинений.

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