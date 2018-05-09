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Facebook будет реорганизован после скандала с утечкой данных пользователей

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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Социальная сеть Facebook готовится к масштабной реорганизации после скандала с утечкой данных миллионов пользователей.

Мировой объем утечек данных за 2017 год вырос в четыре раза
В 53% случаев утеря данных происходит по вине сотрудников самих компаний

По данным Business Insider, реорганизованный Facebook будет развиваться по трем направлениям: приложения, новые платфоры (виртуальная реальность и искусственный интеллект) и основные сервисы.

Помимо этого, в совет директоров компании войдет Джеффри Циентс, который руководил национальным экономическим советом при американском президенте Бараке Обаме.

Во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сотрудничавшая с ним британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.

В соответствии с полученными данными был разработан алгоритм анализа политических предпочтений избирателей, после чего пользователям отправлялась реклама для потенциального влияния на их голоса.

В Facebook утечку личных данных назвали ошибкой. В связи со скандалом основатель социальной сети Марк Цукерберг дал показания в конгрессе США.

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