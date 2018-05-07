Прямой эфир

Комитет по разведке США покажет рекламу из Facebook по «делу РФ»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США планирует к публикации 3000 рекламных объявлений из соцсети Facebook, связанных с делом о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Конец охоты на ведьм
Выводы комитета палаты представителей США об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Россией стали долгожданной попыткой прекратить поиски «русского следа», считают эксперты

Утверждается, что публикацию рекламы оплачивали организации, якобы связанные с Москвой. В частности, речь идет о компании Internet Research Agency, пишет «РИА Новости».

Ожидается, что объявления будут представлены на неделе, однако сроки могут сдвинуться, так как члены Демократической партии спорят с администрацией соцсети о необходимости сокрытия информации о пользователях, отреагировавших на посты лайком, комментарием или репостом.

Расследование дела ведется с мая 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

Конгрессмены выступают за прекращение дела, однако расследование продолжается. 27 апреля конгресс США опубликовал доклад, согласно которому доказательств «сговора» американского лидера Дональда Трампа с Москвой нет.

Как сообщили СМИ в марте, во время избирательной кампании в США в 2016 году сотрудничавшая с Трампом компания Cambridge Analytica незаконно воспользовалась данными более 50 млн пользователей Facebook. В соцсети заявили, что фирма никак не связана с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп привлек к «делу РФ» бывшего адвоката Билла Клинтона
Власти ФРГ потребовали от Цукерберга мер по защите данных пользователей Facebook

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017