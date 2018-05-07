Комитет по разведке США покажет рекламу из Facebook по «делу РФ»

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США планирует к публикации 3000 рекламных объявлений из соцсети Facebook, связанных с делом о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Утверждается, что публикацию рекламы оплачивали организации, якобы связанные с Москвой. В частности, речь идет о компании Internet Research Agency, пишет «РИА Новости».

Ожидается, что объявления будут представлены на неделе, однако сроки могут сдвинуться, так как члены Демократической партии спорят с администрацией соцсети о необходимости сокрытия информации о пользователях, отреагировавших на посты лайком, комментарием или репостом.

Расследование дела ведется с мая 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

Конгрессмены выступают за прекращение дела, однако расследование продолжается. 27 апреля конгресс США опубликовал доклад, согласно которому доказательств «сговора» американского лидера Дональда Трампа с Москвой нет.

Как сообщили СМИ в марте, во время избирательной кампании в США в 2016 году сотрудничавшая с Трампом компания Cambridge Analytica незаконно воспользовалась данными более 50 млн пользователей Facebook. В соцсети заявили, что фирма никак не связана с Россией.