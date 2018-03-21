В США на Facebook подали в суд в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica

Судебный иск из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica был подан в США в отношении компании Facebook во вторник, 20 марта.

Иск подан от имени инвесторов, которые могли понести потери из-за скандала, сообщат ТАСС.

При этом в заявлении указано, что Facebook нарушил свои правила защиты личной информации нескольких миллионов человек.

17 марта в Массачусетсе привлечена к ответственности британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которая несанкционированно использовала личную информацию американских пользователей Facebook для предвыборной кампании Трампа.

На основании собранных сведений составлялся психологический портрет избирателей. После им рассылались «персональные» рекламные материалы политического характера.

Всего за время деятельности Cambridge Analytica собрала данные о 50 млн пользователей соцсети.