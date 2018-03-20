СМИ сообщили о вмешательстве Cambridge Analytica в выборы по всему миру

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов во всех странах мира. Об этом сообщает телеканал Channel 4 в своем фильме-расследовании.

При подготовке фильма журналист телеканала встречался с сотрудниками Cambridge Analytica с ноября 2017 года по январь 2018 года. Он представлялся клиентом, желающим повлиять на результат выборов на Шри-Ланке. В ходе беседы с журналистом глава компании Александр Никс рассказал, что фирма вмешалась в ход выборов более чем в 200 странах мира, в том числе в Чехии, Индии и Аргентине.

«Мы предлагаем кандидату большую сумму на финансирование его предвыборной кампании в обмен на землю, например, записываем это на видео, «замазываем» лицо нашего человека и выкладываем запись в интернет», — заявил Никс.

Кроме того, компания прибегала к взяткам и отправляла к домам кандидатов проституток для создания порочащего материала. По желанию клиента Cambridge Analytica могла действовать с «фейковых» аккаунтов, от имени «студентов, выполняющих исследовательские проекты в университете», или «туристов».

В ответ на публикацию телеканала представитель компании подтвердил факт встречи сотрудников компании с журналистом Channel 4. Однако, по его словам, их ответы были истолкованы неверно.

«Мы регулярно проводим встречи с возможными клиентами, чтобы определить неэтичные и незаконные намерения. Два руководящих сотрудника Cambridge Analytica пошутили над этими вопросами и активно пытались заставить клиента раскрыть свои намерения. Они ушли со встречи с серьезными опасениями и больше никогда с ним не встречались», — сказано на сайте компании.

19 марта телеканал CNN сообщил об утечке данных пользователей Facebook — информацией незаконно пользовались фирма Global Science Research и платформа Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. Предполагается, что фирма занималась онлайн-рекламой для президентской кампании Трампа и продвигала его политическую повестку в соцсетях. Данные были получены через приложение в Facebook.