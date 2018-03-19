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Facebook расследует утечку данных 50 млн пользователей

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Социальную сеть Facebook заподозрили в причастности к утечке персональных данных 50 млн пользователей. Об этом сообщает CNN.

В этой связи соцсеть начала собственное расследование по факту возможной связи сотрудников Facebook с компанией, завладевшей этими данными. По данным телеканала, данные 50 млн пользователей использовались для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.

По информации руководства соцсети, сотрудник Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. По данным зарубежных СМИ, эта компания была тесно связана с предвыборным штабом Трампа, сообщает НСН.

Отмечается, что данные 50 млн пользователей были собраны при помощи специального приложения для опросов. Пользователи получали его как программу-составитель «психологического портрета».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Facebook приостановила деятельность работавшей на Трампа компании.

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