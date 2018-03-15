Facebook удалил аккаунты организации Britain First и ее лидеров

Социальная сеть Facebook объявила об удалении аккаунтов ультраправой организации Britain First и ее лидеров. Причиной стало нарушение правил соцсети.

В Facebook отметили, что компания не приемлет высказываний, которые подстрекают к ненависти, передает «РИА Новости».

«На основании нашей политики мы удалили официальную страницу Britain First в Facebook, а также страницы двух ее лидеров», — говорится в пресс-релизе Facebook.

Организация Britain First оказалась в центре международного скандала в конце 2017 года. Президент США Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылку на запись заместителя лидера организации Джейда Франсена с видео, содержащим кадры организованных мусульманами нападений. В частности, на одном из них видно, как мигранты уничтожают статуи Девы Марии.

На публикацию отреагировала канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, выразив осуждение действий Дональда Трампа. В ответ американский лидер призвал Лондон больше внимания уделять проблеме исламского терроризма внутри своей страны.

Позднее Дональд Трамп всё же принес извинения за публикацию видео, которое содержит неверифицированные кадры нападений, совершенных мусульманами.