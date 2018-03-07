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BlackBerry обвинила Facebook в нарушении прав интеллектуальной собственности

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Канадский производитель смартфонов BlackBerry подал в суд на американскую компанию Facebook. Канадская компания обвинила владельца одноименной социальной сети в нарушении прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщает ТАСС.

Ответчиками по данному делу также названы дочерние компании Facebook — мессенджер WhatsApp и сервис для обмена фотографиями Instagram.

По мнению BlackBerry, в Facebook присвоили разработки канадской компании и использовали запатентованные наработки, связанные с безопасностью, интерфейсом пользователя и сроком эксплуатации аккумулятора, при обновлении приложений WhatsApp и Instagram.

«Мы категорически утверждаем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности. После нескольких лет диалога мы взяли на себя перед нашими акционерами обязательство принять определенные правовые меры», — цитирует заявление компании CNN.

В Facebook отвергают данные обвинения.

В середине февраля Бельгийский суд признал социальную сеть Facebook виновной в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни. Сети запретили отслеживать действия пользователей. Компанию обязали удалить их личные данные, которые были незаконно собраны в интернете.

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