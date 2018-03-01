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В Германии Facebook запретили использовать данные пользователей из WhatsApp

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Высший административный суд Гамбурга запретил социальной сети Facebook использовать личные данные немецких пользователей, полученные от мессенджера WhatsApp. 

Согласно вердикту суда, такое использование невозможно даже с согласия пользователя, так как это противоречит германскому закону о защите информации.

Таким образом, Высший суд подтвердил принятое в апреле прошлого года решение нижестоящей инстанции, передает ТАСС

Агентство отмечает, что летом 2016 года WhatsApp объявил о намерении экспортировать номера телефонов пользователей в Facebook и делиться с соцсетью информацией об интенсивности использования мессенджера. 

За счет этих данных Facebook собирался оптимизировать рекламу и рекомендации друзей в соцсети.

Как сообщал портал iz.ru, в середине февраля Бельгийский суд признал социальную сеть Facebook виновной в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни.

Сети запретили отслеживать действия пользователей. Компанию обязали удалить их личные данные, которые были незаконно собраны в интернете.

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