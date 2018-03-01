В Германии Facebook запретили использовать данные пользователей из WhatsApp
Высший административный суд Гамбурга запретил социальной сети Facebook использовать личные данные немецких пользователей, полученные от мессенджера WhatsApp.
Согласно вердикту суда, такое использование невозможно даже с согласия пользователя, так как это противоречит германскому закону о защите информации.
Таким образом, Высший суд подтвердил принятое в апреле прошлого года решение нижестоящей инстанции, передает ТАСС.
Агентство отмечает, что летом 2016 года WhatsApp объявил о намерении экспортировать номера телефонов пользователей в Facebook и делиться с соцсетью информацией об интенсивности использования мессенджера.
За счет этих данных Facebook собирался оптимизировать рекламу и рекомендации друзей в соцсети.
Как сообщал портал iz.ru, в середине февраля Бельгийский суд признал социальную сеть Facebook виновной в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни.
Сети запретили отслеживать действия пользователей. Компанию обязали удалить их личные данные, которые были незаконно собраны в интернете.