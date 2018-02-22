Facebook дала пользователям возможность публиковать посты в 3D

Социальная сеть Facebook стала поддерживать формат glTF 2.0. Это дает возможность пользователям публиковать в своей новостной ленте объекты в формате 3D.

О нововведении говорится на сайте компании.

«Мы недавно внедрили 3D-посты, которые позволят людям видеть цифровой объект со всех сторон и взаимодействовать с ним в ленте новостей Facebook», – говорится в сообщении. Разработчики пишут, что объект сразу откликается на касание и позволяет содержанию «выскакивать» из экрана.

Крутить изображение можно, удерживая левую кнопку мыши или пальцами.

Портал iz.ru сообщил, что бельгийский суд запретил Facebook отслеживать действия пользователей. Ранее стало известно, что популярность Facebook среди молодежи в США снизилась.