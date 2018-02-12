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Суд ФРГ запретил Facebook использовать ряд преднастроек

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Компания Facebook должна изменить некоторые предварительные настройки, поскольку они нарушают действующее германское законодательство. Такое решение вынес окружной суд в Берлине.

Инстанция объявила не имеющими силу ряд настроек, которые Facebook установил для получения доступа к службам соцсети, передает ТАСС.

Как отмечается в постановлении, операторы онлайн-услуг должны предоставить пользователям возможность анонимного участия, в том числе под псевдонимом и без указания местоположения.

В общей сложности судьи посчитали не имеющими силу восемь пунктов в условиях пользования услугами соцсети. Иск подал Федеральный союз обществ защиты потребителей (VZBV).

Ранее сообщалось, что больше 50% граждан РФ имеют аккаунты в социальных сетях, а 45% респондентов старше 18 лет используют их ежедневно, а 62% — хотя бы раз в неделю.

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