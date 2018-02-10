Facebook выплатит гранты до $1 млн владельцам успешных сообществ

Руководство социальной сети Facebook выделило $10 млн на гранты для владельцев успешных групп и сообществ внутри ресурса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Мы ищем сообщества, которые имеют значение для людей, состоящих в них», — приводит агентство Reuters заявление главы отделения компании по регулированию групп и сообществ Facebook Дженнифер Далски.

Согласно условиям программы, владельцам пяти наиболее выдающихся сообществ будет выплачено по $1 млн для финансирования проектов. Администраторам еще около 100 групп вручат гранты на сумму до $50 тыс.

Ранее портал iz.ru писал, что Facebook начала тестирование кнопки «палец вниз» или «не нравится».