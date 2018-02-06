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Бангкок стал чемпионом по использованию Facebook среди городов мира

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Schickert/imagebroker.com
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Столица Таиланда стала мировым чемпионом по использованию Facebook, в Бангкоке зарегистрировано 22 млн аккаунтов.

Информация об этом была опубликована во вторник, 6 февраля.

Отмечается, что такое количество аккаунтов в 12-миллионном городе связано с регистрацией юридических лиц, в том числе предприятий и общественных организаций, клубов и спортивных обществ, сообщает «РИА Новости».

31 января социальная сеть Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

Официальный блог компании сообщает, что реклама «финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения» не может быть опубликована на данной платформе.

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