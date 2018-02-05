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Болельщики смогут пообщаться с игроками сборной РФ в соцсети

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Футбольные болельщики в 2018 году смогут пообщаться с игроками сборной России в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

На вопросы фанатов ответят Юрий Жирков, Александр Кокорин, Антон Заболотный, Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз.

Задать свой вопрос все желающие смогут в группе «Сборная России по футболу», а самые интересные комментарии выберут сами футболисты, после чего запишут видеообращения. Как сообщает телеканал «360», первыми с болельщиками пообщаются Александр Кокорин и вратарь Андрей Лунев.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России в этом году. Первый матч состоится 14 июня на стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на ЧМ-2018.

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