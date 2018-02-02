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Ситуационный центр к ЧМ-2018 на Петровке откроют в феврале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ситуационный центр по обеспечению общественной безопасности Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года откроется в феврале. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

Расположится ситуационный центр на Петровке, 38 на территории Главного управления МВД столицы. Площадь центра составит 14 тыс. кв. м. В настоящее время на объекте уже завершились фасадные и отделочные работы, завершается благоустройство прилегающей территории, сообщает агентство городским новостей «Москва». В центре расположится командно-диспетчерский пункт, который будет координировать деятельность спецслужб во время проведения мирового футбольного первенства. Помимо этого, в нем будут действовать автостоянка, вертолетная площадка и физкультурно-оздоровительный комплекс для сотрудников.

ЧМ-2018 года по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. В столице матчи турнира состоятся в «Лужниках» и на стадионе «Открытие Арена».

Ранее портал iz.ru сообщал, что эрмитажный кот Ахилл станет оракулом на ЧМ-2018.

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