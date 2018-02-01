Пользователи соцсетей обнаружили необычную и изобретательную рекламу

Пользователи Reddit обсуждают, как они пишут, «самую изобретательную рекламу в истории человечества».

Сайт объявлений Chatmost опубликовал баннер, на главной картинке которого нарисованы пылинки, что вызывает желание смахнуть их с экрана и приводит к автоматическому нажатию.

Таким образом пользователь «кликает» на изображение и появляется рекламный баннер.

По словам разработчиков, даже при мгновенном закрытии всплывающего окна его просмотр, скорее всего, будет засчитан, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Похожую рекламу ранее разместил в Instagram продавец кроссовок. Поверх баннера было наложено изображение волоса.