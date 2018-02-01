Apple удалила Telegram из App Store из-за неприемлемого контента
Корпорация Apple удалила Telegram и его новую версию из магазина приложений App Store из-за неприемлемого контента, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
При этом он не уточнил, за размещение какой именно информации применили санкции.
«Компания уведомила нас о том, что приложения сняли из-за неприемлемой информации в них, которая была доступна пользователям. Как только мы установим фильтры (контента. — iz.ru), приложения вернутся в App Store», — написал Дуров в Twitter.
Как рассказал порталу iz.ru директор ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Владимиров, Telegram удалили из магазина приложений за наличие порнографии.
По его мнению, мессенджер вернется в AppStore не быстро, так как у Apple очень строгие правила в отношении подобного контента, который в большом количестве содержится в приложении Дурова.
Ранее стало известно, что мессенджер Telegram не доступен для пользователей интернет-магазина приложений.