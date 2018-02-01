Прямой эфир

Apple удалила Telegram из App Store из-за неприемлемого контента

0
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Apple удалила Telegram и его новую версию из магазина приложений App Store из-за неприемлемого контента, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

При этом он не уточнил, за размещение какой именно информации применили санкции.

«Компания уведомила нас о том, что приложения сняли из-за неприемлемой информации в них, которая была доступна пользователям. Как только мы установим фильтры (контента. — iz.ru), приложения вернутся в App Store», — написал Дуров в Twitter.

Как рассказал порталу iz.ru директор ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Владимиров, Telegram удалили из магазина приложений за наличие порнографии.

По его мнению, мессенджер вернется в AppStore не быстро, так как у Apple очень строгие правила в отношении подобного контента, который в большом количестве содержится в приложении Дурова.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram не доступен для пользователей интернет-магазина приложений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психологи рассказали о способе избавления от интернет-зависимости
Facebook запретит рекламу криптовалют

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017