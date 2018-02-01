Apple удалила Telegram из App Store из-за неприемлемого контента

Корпорация Apple удалила Telegram и его новую версию из магазина приложений App Store из-за неприемлемого контента, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

При этом он не уточнил, за размещение какой именно информации применили санкции.

«Компания уведомила нас о том, что приложения сняли из-за неприемлемой информации в них, которая была доступна пользователям. Как только мы установим фильтры (контента. — iz.ru), приложения вернутся в App Store», — написал Дуров в Twitter.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store. — Pavel Durov (@durov) February 1, 2018

Как рассказал порталу iz.ru директор ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Владимиров, Telegram удалили из магазина приложений за наличие порнографии.

По его мнению, мессенджер вернется в AppStore не быстро, так как у Apple очень строгие правила в отношении подобного контента, который в большом количестве содержится в приложении Дурова.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram не доступен для пользователей интернет-магазина приложений.