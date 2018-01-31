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Facebook запретил рекламу криптовалют

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Фото: REUTERS/Thomas White
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Социальная сеть Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

Официальный блог компании сообщает, что реклама «финансовых продуктов и услуг, которые часто связывают с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения» не может быть опубликована на данной платформе. 

Кроме того, объявления, нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в сети Instagram и Audience Network.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самая известная криптовалюта биткоин по состоянию на 7:40 мск подешевела почти на 11%, упав ниже психологической отметки в $10 тыс.

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