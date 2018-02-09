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Facebook испытал новую кнопку в режиме теста

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Фото: REUTERS
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Тестирование кнопки, изображенной как «палец вниз», проводит американская соцсеть Facebook. Нажатие на кнопку, по замыслу создателей, помогает скрыть комментарии и написать на них отзыв.

В заявлении компании отмечается, что «палец вниз» не является кнопкой «не нравится», о которой просили многие пользователи, пишет «Газета.ру». Администрация соцсети сообщает, что изучает «функцию, позволяющую людям давать нам отзывы о комментариях к сообщениям на публичных страницах». Тестирование доступно на территории США для небольшой группы пользователей.

Нажатие кнопки скрывает комментарий, после чего появляется возможность отметить сообщения как «оскорбительные» или «вне темы».

Чемпионом по использованию Facebook среди городов мира является Бангкок.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проведет проверку социальной сети Facebook во второй половине 2018 года.

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