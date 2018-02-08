Роскомнадзор проверит Facebook во второй половине 2018 года

Роскомнадзор проведет проверку социальной сети Facebook во второй половине 2018 года. Как сообщается на сайте ведомства, компанию уже проинформировали об этом.

О данном решении было объявлено по итогам встречи главы Роскомнадзора Александра Жарова с представителями Facebook. На встрече прошло обсуждение вопросов по исполнению компанией на территории России норм и требований российского законодательства.

«Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении Facebook будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства», — говорится в сообщении.

Стороны договорились обменяться необходимой информацией в рамках подготовки к проверке.

2 февраля стало известно, что в ведомстве готовят ряд поправок к законам, которые касаются информационной безопасности детей. Была сформирована рабочая группа, в ходе встречи которой были обсуждены законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предложение по изменению законов планируют сформулировать и представить для обсуждения в Госдуме в течение месяца.