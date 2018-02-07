Представители Роскомнадзора расскажут подросткам о защите персональных данных

Представители Роскомнадзора в рамках мероприятий Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века» расскажут подросткам о защите персональных данных и о том, почему к ним следует бережно относиться.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства поделятся опытом организации дебатов на тему защиты персональных данных. «Такая игровая форма обсуждения вопросов защиты личной информации хорошо себя зарекомендовала в московских вузах. Подготовлены методические рекомендации по организации и проведению информационно-публичных мероприятий в формате дебатов среди студентов вузов, учащихся общеобразовательных учреждений», — говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду, 7 февраля.

Уточняется, что встреча состоится 9 февраля в Ростове-на-Дону. В числе организаторов мероприятия, в котором примут участие лидеры студенческого самоуправления из 45 регионов России, общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи».

В пресс-релизе отмечается, что Роскомнадзор в 2017 году провел 266 мероприятий различных форматов для детей и подростков, в том числе организованных совместно с Российским движением школьников (РДШ). В общей сложности в них приняли участие около 18 тыс. несовершеннолетних. Мероприятия проходили в том числе на базе всероссийских детских центров «Океан», «Орленок», на площадке Молодежного образовательного форума «Балтийский Артек».