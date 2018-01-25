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Роскомнадзор заблокировал около 300 тыс. опасных для детей материалов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роскомнадзор заблокировал около 300 тыс. материалов, которые представляют опасность для детей. В это число вошли сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, а также материалы вербовщиков в террористические организации, сообщил замглавы федеральной службы Вадим Субботин.

«Только по таким опасным для развития детей направлениям…  Роскомнадзором заблокировано на текущую дату и удалено с ресурсов из сети порядка 300 тыс. материалов», — заявил он на заседании экспертного совета в Госдуме.

Ведомство также заблокировало материалы, связанные с распространением наркотиков и участием в азартных играх.

22 января портал iz.ru писал, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который позволит без решения суда блокировать сайты, которые побуждают детей к совершению противоправных действий и представляют опасность для их жизни.

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