Роскомнадзор заблокировал около 300 тыс. опасных для детей материалов

Роскомнадзор заблокировал около 300 тыс. материалов, которые представляют опасность для детей. В это число вошли сайты с детской порнографией, пропагандой суицида, а также материалы вербовщиков в террористические организации, сообщил замглавы федеральной службы Вадим Субботин.

«Только по таким опасным для развития детей направлениям… Роскомнадзором заблокировано на текущую дату и удалено с ресурсов из сети порядка 300 тыс. материалов», — заявил он на заседании экспертного совета в Госдуме.

Ведомство также заблокировало материалы, связанные с распространением наркотиков и участием в азартных играх.

22 января портал iz.ru писал, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который позволит без решения суда блокировать сайты, которые побуждают детей к совершению противоправных действий и представляют опасность для их жизни.