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Уроки танцев на шесте для детей возмутили граждан в Набережных Челнах

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Уроками танцев на шесте для детей возмущены бдительные горожане в Набережных Челнах. Сообщения об этом они начали выкладывать на своих страницах в популярных социальных сетях.

Один из пользователей соцсети написал пост, в котором рассказал, что в Челнах предлагают обучить детей танцам на шесте. Он также высказался, что относится к данному факту ужасно, после чего под сообщение началось бурное обсуждение новости, сообщает ProKazan.ru.

Многие из пользователей считают такие занятия просто спортивной акробатикой, но нашлись также те, кто увидел в секции сексуальный подтекст. Один из пользователей назвал подобное занятие недопустимым, а другой — курсах стриптиза.

При этом организатор занятий пояснила, что активно сотрудничает с тренерами по акробатике и гимнастике, которые с удовольствием продолжают подготовку учеников девушки. Сами курсы проходят чаще всего как подготовка к другим видам спорта.

Также она выразила мнение, что шест является таким же спортивным снарядом, как брусья или перекладины. К стриптизу ее занятия не имеют никакого отношения: раздеваться девушка никого не учит, зато поможет научиться выполнять красиво сложные трюки и упражнения.

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