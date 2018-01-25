«Синий кит» вернулся в новом обличье

В российских соцсетях подростков вновь призывают поучаствовать в смертельной игре. Теперь она называется не «Синий кит», а «Новый путь». Появились новые хештеги #тихийлес и #сованикогданеспит, использовав которые, подросток ожидает сообщения от куратора. Появились и новые группы с суицидальным контентом. По словам подростков, которые уже вступили в подобные сообщества, они получили первое задание от кураторов — разгадать некий шифр — и теперь ждут следующих этапов.

В российских соцсетях новый всплеск интереса к суицидальной тематике. Вместо некогда популярного хештега #F15 появились другие, например #L13 и #YG4 (которые уже были заблокированы во «ВКонтакте»), а также #тихийлес и #сованикогданеспит. Чтобы принять участие в новой волне «Синих китов», нужно разместить на аватаре картинку с красной пентаграммой на черном фоне, опубликовать на «стене» хештеги, позвать в игру пятерых друзей, а затем ждать, когда куратор напишет и вышлет задания. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов.

Центр ведет машинный мониторинг соцсетей с помощью программного комплекса «Демон Лапласа», который был запущен в мае. Он позволяет выявлять суицидальный, экстремистский и другой запрещенных контент. За последние несколько дней каждый из восьми новых хештегов использовался минимум 100 раз. Исследователи нашли уже около 30 сообществ новой волны.

— Это несколько измененная игра «Синий кит». Прежде всего внешне. Появилось новое название — «Новый путь», символика — красная пентаграмма на черном поле с загадочными символами и хештеги. Даже если контент и блокируется соцсетью, то появляются новые теги. К тому же уже появились каналы в Telegram, а также чаты, где дети общаются по этой теме и все вместе ждут сообщений от кураторов, — рассказал Евгений Венедиктов.

В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что «на платформе не было зафиксировано всплеска активности по данной теме за последнее время». К тому же соцсеть «на регулярной основе блокирует сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы».

-— Мы регулярно проводим мониторинг сайта, а также реагируем на сигналы пользователей и регулятора — Роскомнадзора. Такие сообщества блокируются навсегда и без права обжалования. В мониторинге социальной сети участвуют специалисты фонда психологической помощи «Твоя территория». Психологи помогают оперативно оказывать поддержку подросткам, находящимся в критической психологической ситуации, — отметили в пресс-службе соцсети.

Там добавили, что сеть блокирует страницы пользователей, которые используют хештеги, связанные с так называемыми группами смерти.

— Все новые хештеги по данной теме появляются в системе блокировки автоматически. В зависимости от причины блокировки пользователю будет предложена помощь психологов фонда, советы по безопасности страницы или призыв не увеличивать популярность «групп смерти», — сообщили в соцсети.

Дети всё же продолжают публиковать подобные материалы, но с другими хештегами, которые еще не были заблокированы. По словам 15-летней Дарьи из Кирова, которая еще в прошлый четверг разместила необходимую картинку и хештеги #L13 и #YG4 в соцсетях, куратор группы уже связался с ней и с другими участниками.

— Нас пригласили в чат в Telegram и выслали первое задание, — сообщила девушка.

Игрокам предложили расшифровать некий код и отправить ответ куратору группы.

— Каждый вечер участникам рассылают новые задания. Если не успел подключиться к первой волне, позже будет еще одна, все успеют поиграть, — говорит Дарья.

В настоящий момент решение о блокировке суицидального контента в Сети на территории России принимает Роспотребнадзор. Затем Роскомнадзор включает эти данные в Единый реестр запрещенной информации.

— Только совместные согласованные действия всех заинтересованных органов и организаций, родителей и педагогов помогут решить проблему самоубийств детей и подростков, — отметили в службе.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что уже провели вебинар на соответствующую тему для учителей, педагогов-психологов и других специалистов.

Руководитель социологического центра «Платформа» Алексей Фирсов отметил, что решение проблемы запретительными мерами ведет к тому, что молодежь просто пытается освоить обходные пути доступа к информации.

— Это не решение проблемы, а лишь возможность сделать ее невидимой для старшего поколения и надзорных институтов. Решение проблемы — в офлайне, в семейном воспитании, в умении работать с новым типом сознания, навыке понимания, — сказал эксперт.

В прошлом году волна популярности игры «Синий кит» также стартовала в январе. Затем в декабре 2017-го в соцсетях был отмечен резкий спад интереса к суицидальной тематике. Еще в сентябре того же года фиксировали в общей сложности не менее 500 тыс. участников «групп смерти» «ВКонтакте», но позже их количество сократилось в 10 раз — до 50 тыс. Создавались новые сообщества с аналогичной тематикой, но в каждом из них было не более 200 человек.