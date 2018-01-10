Дело куратора «Синего кита» из Москвы Ильи Сидорова передано в суд

Уголовное дело москвича Ильи Сидорова, администратора группы смерти «Синий кит», подтолкнувшего к суициду девочку из села Каратабан Челябинской области, передано в Еткульский районный суд. Об этом сообщили в канцелярии райсуда.

Расследование уголовного дела завершено. 26-летнего почтальона обвиняют в вымогательстве и доведении до самоубийства восьмиклассницы.

«Дело Ильи Сидорова находится у нас в суде. Дата рассмотрения пока не назначена. Это станет известно на следующей неделе», — цитирует ИА «Урал-пресс-информ» начальника отдела обеспечения судопроизводства Наталью Ананину.

Мужчина вступил в соцсети в диалог с 14-летней девочкой из Увельского района и под видом игры «Синий кит» стал давать ей задания суицидального характера. Через месяц после отказа подростка выполнить последнее задание, он стал угрожать убить ее и ее родителей.

По версии следствия, Сидоров также вымогал у школьницы 23 тыс. рублей. После этого несовершеннолетняя жительница Каратабана попыталась покончить с собой, однако медикам удалось ее спасти.

Через два месяца девочка повторила попытку. Труп школьницы обнаружили 21 июля в ее родном селе в Еткульском районе.

Сидорова задержали. Изначально мужчина признал свою вину, пишет сайт «Комсомольской правды» в Челябинске.

Уголовный кодекс РФ предусматривает за доведение до самоубийства до пяти лет колонии.

Портал iz.ru писал в декабре, что число подписчиков «групп смерти», призывающих подростков и детей к совершению самоубийства, сократилось за несколько месяцев в 10 раз — до 50 тыс.