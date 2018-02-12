Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день

Больше 50% граждан РФ имеют аккаунты в социальных сетях, а 45% респондентов старше 18 лет используют их ежедневно, а 62% — хотя бы раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Таким образом, 10% россиян не имеют ни одного аккаунта в социальных сетях, 20% опрошенных не имеют их из-за отсутствия доступа в интернет. Напротив, чаще всего соцсетями пользуются россияне от 18 до 24 лет — 91%, от 25 до 34 лет — 69%, а старше 60 лет — всего 15%. Самой популярной социальной сетью россияне назвали «ВКонтакте». Ежедневно ее посещают 28% опрошенных. Второе место по популярности у соцсети «Одноклассники», которую предпочитают 19% респондентов, третье место занимает Instagram, которую выбирают 14% опрошенных. Доля ежедневной аудитории Google+ составила 7%, Facebook и «Мой мир» — 4%, сообщает телерадиокомпания «Мир».

По данным исследования, 62% респондентов используют мессенджеры для отправки сообщений. Преимущественно это россияне в возрасте до 25 лет (90%). В группе 45-59 лет их используют 57% опрошенных. Основными мессенджерами россияне назвали WhatsApp (44%), «ВКонтакте» (32%), SMS (32%) и Viber (30%). Самым популярным средством доступа в Сеть россияне назвали мобильный телефон или смартфон — 52% обозначили его как основное устройство.

Опрос проводился в декабре 2017 года среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. Объем выборки составил 2,4 тыс. респондентов.

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