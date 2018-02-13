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Популярность Facebook среди молодежи в США снизилась

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Социальная сеть Facebook теряет популярность у подростков и молодежи в США.

Как свидетельствует исследование компании eMarketer, в 2018 году количество пользователей Facebook в возрасте от 18 до 24 лет в США снизится на 5,8%.

В случае подростков (12–17 лет), пользователями соцсети в текущем году впервые останутся менее 50% представителей возрастной категории.

По прогнозу eMarketer, Instagram и Snapchat станут лидерами по темпам роста числа новых пользователей.

Ранее сообщалось, что Facebook должна изменить некоторые предварительные настройки, поскольку они нарушают действующее германское законодательство. Такое решение вынес окружной суд в Берлине.

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